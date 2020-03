Gravina: “Dobbiamo essere responsabili, play-off e play-out sono un’idea”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito dei possibili format per completare il campionato: “Play-off e play-out sono una idea, non ci sono termini stabiliti. E’ un’idea marginale rispetto a quella della definizione del campionato. Se si può giocare con play-off e play-out vuol dire che qualche partita di campionato si può giocare. Stiamo lavorando”.

Le ipotesi? “Congelare la classifica; non assegnare i titoli; cercare di trovare una modalità per salvaguardare la competizione sportiva, tra le prime 4 ad esempio della Serie A o chi può avere titolo; cercare di non disputare, se non sarà permesso, ogni partita, ossia finisce qui il campionato e lì bisognerà capire il da farsi. Nell’ambito di tutta questa programmazione c’è da inserire una finestra per le Nazionali nel mese di giugno, ci sono da completare le competizioni internazionali e per quanto ci riguarda anche la Coppa Italia. Oggi dobbiamo essere responsabili“.