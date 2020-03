G. Gravina (pres. Figc): “Campionato? Per il momento solo ipotesi, sul tavolo diverse ipotesi”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina. “In questo periodo di piena emergenza da Coronavirus, anche da parte della Figc il consiglio di restare a casa, in modo da rispettare le regole fissate dal Governo. Il 3 Maggio? E’ una delle ipotesi, ma può essere il 10 o il 17, ma è chiaro che prima ci auguriamo che il tutto si risolva per il bene dei cittadini. Ovviamente l’auspicio di tutti è di finire la stagione agonistica, ma è chiaro che siamo in piena emergenza, perciò al momento non possiamo fare altro che navigare a vista. Si poteva fermare prima il calcio? E’ chiaro che con il senno di poi è più semplice, ma forse si poteva avere il buon senso per prendere una decisione importante. Sul tavolo diverse ipotesi, come quella di cristallizzare la classifica, assegnare i primi 4 posti, la zona Europa League e la retrocessione, ma ci sono anche le competizioni internazionali e la Coppa Italia da disputare. Faremo tutto il necessario per chiudere al meglio la stagione, però è chiaro che ci sarà un danno economico per il nostro paese e non solo per il calcio, ma tutto il resto delle varie attività. Infine i play-off e play-out sono un ipotesi, però sembra remota”.

La Redazione