Nonostante l’allenamento “casalingo” di Demme non mancano i consigli di Rino

ALLENAMENTO

Il Napoli ha postato nei giorni scorsi un video in cui Demme si allena per restare in forma, per non perdere il ritmo, certo sacrificando l’emozione del campo e il contatto coi compagni che per un po’ di tempo ancora sarà costretto a sentire solo a distanza attraverso la potenza di un wi-fi. Lo stesso vale per Gattuso e i suoi consigli ai tempi della quarantena. I contatti sono diretti e ogni indicazione risulta prezioso in questo periodo inedito che non rappresenta una vacanza ma neppure prevede partite all’orizzonte. Per questo si tratta di una novità assoluta. Lo è per tutti. Fonte: Il Roma