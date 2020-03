Diego Demme col Napoli nel destino: Col papà innamorato di Maradona

EQUILIBRIO

Demme aveva sposato fiducioso il progetto Napoli. Senza rimpianti ha abbandonato il primo posto col Lipsia, in Bundes, per realizzare il sogno di vestire la maglia azzurra. Quella per cui fa il tifo il suo papà, calabrese d’origine, innamorato di Maradona a cui ha rubato il nome per consegnarlo al figlio. Indicandogli un futuro che poi è stato rispettato. Non poteva fare che il calciatore, il piccolo Demme, e non poteva che ritrovarsi a Napoli, un giorno, l’altro Diego dopo il Diez, una storia di coincidenze e poesia nel momento più buio della storia recente, con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso. Fonte: Il Roma