Coronavirus…Stop al calcio? In 9 paesi si gioca ancora!

Le competizioni calcistiche risultano tutte sospese a causa dell’ emergenza Coronavirus, tuttavia ci sono ancora delle nazioni che non rispettano, o meglio non ascoltano, le direttive dell’ OMS. Sono ancora 9 le Nazioni in cui si gioca a pallone. In Europa, l’unica nazione a non essersi fermata è la Bielorussia che conta 52 contagiati. IL Presidente bielorusso non appare preoccupato: “Fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi” questo è stato il suo appello. Si continua a giocare anche in Nicaragua, Australia, Nigeria e Angola, mentre in Asia “giocano” in quattro: Indonesia, Bangladesh, Palestina e Hong Kong (qui il campionato è sospeso, ma continua la Coppa Nazionale).