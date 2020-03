Coronavirus – Il Napoli non concede permessi di “fuga”

Il Napoli non ha concesso alcun permesso ai propri calciatori che sono tutti rimasti in città dove in questi giorni si stanno allenando da soli nelle rispettive abitazioni. Solo Ospina aveva provato a tornare in Colombia, salvo poi non riuscire a trovare i voli di collegamento come raccontato nei giorni scorsi a Espn. «Attualmente si pensa a molte cose: figli, moglie, per stare in pace con la mente. Abbiamo pensato di tornare in Colombia, ma a quel punto tutti i voli erano stati cancellati e abbiamo deciso di rimanere qui. Ora stiamo seguendo tutte le istruzioni che ci sono state fornite».Fonte: “Il Mattino”