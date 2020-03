CALCIO FEMMINILE – C. Girelli: “Restiamo a casa, solo così torneremo a sorridere”

In campo come nella vita, questa è l’attaccante della Juventus Cristiana Girelli che sul terreno di gioco è una macchina da gol e anche in questo momento si conferma una campionessa. La calciatrice delle bianconere si allena in casa e pensa alla sua Brescia in piena pandemia da Coronavirus. Ecco quanto detto attraverso i canali social. “Rimaniamo a casa – raccomanda l’attaccante della Juve -. E per adesso, solo per adesso, abbracciamoci da lontano, con la mente. Solo così Brescia tornerà a sorridere. L’Italia tornerà a sorridere. Noi, tutti insieme, torneremo a sorridere”.

La Redazione