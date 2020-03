Caiazza:”Gattuso controlla a distanza i suoi ragazzi”

Queste le parole del giornalista Salvatore Caiazza, in merito al lavoro che stanno facendo gli azzurri in questo momento:

“Maledetto Coronavirus. Maledetto contagio che sta facendo vittime in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Si è fermata ogni cosa nel Belpaese. Ma prima o poi si andrà in campo. E il Napoli non dovrà farsi trovare impreparato.Ecco, quindi, che Gattuso controlla a distanza i suoi ragazzi. Ha stabilito un programma con lo staff tecnico . È fondamentale in questo momento non mettere chili e neanche perderli. Serve equilibrio in tutto.Ma Insigne e compagni sono dei professionisti seri e lo dimostrano postando gli allenamenti sui social. Ognuno sta soffrendo come tutti gli italiani chiusi in casa e sperano che presto si possa superare questa emergenza per ritornare a fare il proprio lavoro. Quelli del Napoli dovranno riprendere da dove si erano fermati. E cioè dal successo contro il Torino al San Paolo”.