Zielinski e Mertens faranno da “Cicerone” a Rrahamani e Petagna

Il Napoli del futuro, in attesa di sapere se dovrà tornare in campo dopo questa pandemia, sa perfettamente che ha molti elementi sui quali contare. Su tutti Zielinski e Mertens, pronti ad essere parti integranti del progetto partenopeo. Sul polacco c’è da dire che si sono fatti passi in avanti per il rinnovo, c’è sempre da trovare l’intesa sul prezzo della clausola. Come conferma il Corriere dello Sport, invece non ci sono più problemi per il belga-napoletano “Ciro Mertens”, l’accordo c’è su tutto, c’è da mettere nero su bianco. Sono loro che dovranno fare da Cicerone per per i nuovi arrivati in estate Rrahamani e Petagna.

La Redazione