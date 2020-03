La Premier “trasloca” a Birmingham, la Serie A aveva pensato a…

SERIE A E PREMIER… CONCENTRATE

Sono però allo studio anche formule più estreme: la Premier ha pensato di condensare le squadre e le 92 gare di campionato in 3 stadi nell’area di Birmingham: i match andrebbero tutti in diretta tv e si giocherebbero senza pubblico. La stessa idea è venuta alla Serie A: un’opzione era il Qatar, ma finché non ci sarà il picco nel Paese, impossibile muovere 20 squadre. L’altra opzione valutata era stata la Sardegna ma non ci sono abbastanza impianti. Fonte: CdS