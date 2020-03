Santamaria, il “Kante bianco” che ha stregato il Napoli

In ogni squadra che si rispetti c’è sempre bisogno un calciatore che deve recuperare un’infinità di palloni in mezzo al campo per essere da supporto alla squadra. Nel Napoli in rosa ce ne sono al momento due: Allan e Demme, il brasiliano però per il prossimo mercato estivo potrebbe lasciare la maglia azzurra. Secondo le pagine del CdS, si comincia a guardare altrove, precisamente in Francia dove piace da tempo Baptiste Santamaria. Il centrocampista dell’Angers è definitivo il “Kante bianco” e assomiglia tatticamente proprio ad Allan. In questi casi gli 007 azzurri lo hanno visionato ma anche in Spagna da Siviglia e Valencia. Ci sono sempre club iberici o andalusi sulla strada del mercato azzurro.

La Redazione