Rinnovo Gattuso: una doppia clausola e due date “limite”

Ora è tutto fermo e sembra strano parlare, ma circa due settimane fa, il patron azzurro ha rinnovato la fiducia a Gennaro Gattuso. Il rinnovo pare essere quasi automatico. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione e analizza un contratto con una doppia clausola e delle date precise: quelle entro le quali allenatore e presidente potrebbero decidere per la risoluzione.

“Rino Gattuso confermato, al di là della doppia clausola che c’è nel suo contratto: una per lui e l’altra per il club. Due date: 30 aprile il termine in cui l’allenatore potrebbe recedere dal contratto e 10 giugno, termine termine in cui potrebbe essere il club a decidere per la risoluzione. Date che naturalmente non hanno mai avuto troppo valore (visti i risultati che Gattuso è riuscito ad ottenere finora) ma che oggi sono addirittura virtuali. Il campionato è fermo e con molta probabilità se e quando riprenderà, i termini fissati dal contratto saranno superati. Gattuso il rinnovo lo ha già meritato”.