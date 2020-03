Pillon: “Mi dispiace ma dovevo tornare dalla mia famiglia”

Giuseppe Pillon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, io abito a Treviso e distante dalla mia famiglia non ero tranquillo, non stavo bene e ho lasciato tutto. In questo momento la priorità è la famiglia e la salute, la situazione era ingestibile. La società ha compreso il problema, ho parlato chiaramente con il direttore e col presidente abbiamo trovato un accordo lasciandoci. Mi dispiace, amo il mio lavoro ma davanti ad una cosa del genere non ci ho pensato un attimo a scegliere, dovevo tornare dalla mia famiglia. Fin quando sono rimasto in Calabria, non era percepito il pericolo, tranne l’ultima settimana che il terrore è arrivato anche giù, soprattutto in ambito sanitario. Non so se si trovassero a fronteggiare il numero di casi del Nord come andrebbe a finire. Devono rispettare le regole per evitare il contagio. La mia scelta è stata fatta non per dare esempio, ma credo che ognuno debba fare ciò che ritiene più opportuno”.