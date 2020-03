Nonostante una stagione non proprio esaltante, non mancano gli estimatori di Koulibaly e Allan per la prossima estate. Le pagine odierne del CdS, confermano che sul difensore senegalese non mancano le pretendenti, su tutte le compagini di Manchester, soprattutto il Cty rimasta in questi mesi nell’ombra. E’ chiaro che se dovesse arrivare una cifra molto alta, Adl la valuterà con attenzione. Su Allan c’è il gradimento di Ancelotti che lo vorrebbe all’Everton.

La Redazione