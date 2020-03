Paolo Cannavaro: “Coronavirus? E’ un campionato difficile da portare a casa”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, nel corso del programma “Radio Gol”, è intervenuto l’ex capitano di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro. “Da quando in Cina si è iniziata a creare la pandemia da Cronavirus, c’è stata una drastica rigidità e si sono rispettate alla lettera le leggi. Qui in Italia purtroppo noto che c’è ancora molta superficialità, quasi come se non si fosse ancora avvertito il pericolo. Dobbiamo pensare tutti che questo è come un campionato, non è semplice da vincere, perchè c’è un nemico invisibile, ma tutti uniti ce la possiamo fare. Noi forse torneremo a giocare i primi di Maggio, però siamo stati attenti, da voi invece la vedo dura, perchè si è partiti in ritardo, come in Europa. Un appello? Restate a casa, uscite solo per lo stretto necessario, senza contagiare gli altri”.