Meret è tra coloro che son sospesi. Insigne e l’ambiente, tutto cicatrizzato

Il Napoli ha diversi enigmi da risolvere non solo in entrata ma anche in alcuni elementi che non sanno esattamente cosa sarà del loro futuro. Uno di questi, secondo il Corriere dello Sport, è il portiere classe ’96 Alex Meret che da quando è arrivato Gattuso, parte spesso in panchina. Il titolare ora è Ospina senza se o ma, quindi il futuro è da scrivere. Il valore è sui 25 milioni ed è un patrimonio da non bruciare in futuro. Il rinvio di un anno degli Europei potrebbe essere un segnale in vista della prossima stagione, ma il portiere friulano ha bisogno di certezze. Su Insigne invece dopo un inizio di stagione non facile a livello ambientale, la seconda parte del trimestre si è cicatrizzato tutto ed è pronto ad essere parte integrante del progetto.

La Redazione