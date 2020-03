Nei giorni di stop per l’emergenza Coronavirus, il Napoli è sempre alle prese con i rinnovi, tra i più complessi quelli di Callejon e Zielinski. Il primo vicino all’ addio, potrebbe ritornare in Liga a parametro zero, diverse squadre su di lui. Per il polacco invece l’accordo è in stallo, rinnovo per i prossimi tre anni è bloccato dall’ eccessiva clausola recissoria sul contratto.