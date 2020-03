La vicenda di Higuain all’aeroporto di Torino Caselle

Clamorose indiscrezioni riportate dall’edizione online di Repubblica. L‘ex attaccante del Napoli, Gonzalo Higuain, sarebbe scappato nel suo paese d’origine per l’emergenza Coronavirus in Italia. Il giornale rivela: “L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia la scorsa notte per sfuggire alla pandemia del Covid-19 e ritirarsi in Argentina. Una scelta quella del Pipita che viola, di fatto, la quarantena che la società aveva imposto a tutti i suoi dipendenti. Giocatori compresi, dopo la positività del difensore Daniele Rugani”.



Inoltre: “Higuain, come tanti giocatori, ma anche il presidente Andrea Agnelli, infatti si trovava in isolamento volontario a casa da una settimana. Ma sarebbe stato sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Il calciatore infatti si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al coronavirus e con un jet privato che lo attendeva in pista. Per questo gli agenti della Polaria, che da settimane monitorano arrivi e partenze dallo scalo torinese e che stanno controllando scrupolosamente le autorizzazioni a lasciare il Paese. Ma anche a muoversi all’interno dello Stato italiano, di chi si presenta ai controlli, non hanno potuto far altro che autorizzare il volo“.

Infine: “Il campione bianconero vuole raggiungere l’Argentina, ma i voli per il suo Paese dall’Italia sono tutti bloccati e così ha organizzato un trasferimento con la sua famiglia per raggiungere prima la Francia, poi la Spagna e da lì volare verso il Sudamerica. Gli agenti hanno anche contattato la società per capire se le certificazioni presentate fossero vere. Ma non è chiaro se la Juve fosse informata delle intenzioni dalla punta”.