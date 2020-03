Gravina: “Completare i campionati, anche sforando a luglio…”

TRE CALENDARI E PLAY OFF

In via Rosellini non è stato approntato un solo calendario: sono due le versioni in caso di partenza il 3 maggio, ma ne sono stati previsti altri due con il via il 9 e il 16. Se la ripartenza fosse successiva a quest’ultima data, diventerebbe impossibile giocare tutte e 38 le giornate. Cosa fare in questo caso? A parte contare le decine di milioni decurtate dai contratti tv.

La scelta sarebbe tra disputare qualche giornata e poi procedere con play off e play out oppure decretare la conclusione del torneo con un tot giornate di anticipo rispetto a quelle in calendario. In questo momento, a sorpresa, sarebbero più i club favorevoli a una conclusione anticipata che ai play off. «Lavoriamo sull’ipotesi di ricominciare il 2-3-4 maggio – ha detto Gravina a Radio 24 – e di completare i campionati, eventualmente sforando a luglio tramite la richiesta al nostro legislatore». La Spagna è pronta a fare lo stesso. Fonte: CdS