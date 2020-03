Duello Napoli-Inter per il terzino Tsimikas

Prima della sosta forzata per la pandemia Coronavirus, il terzino sinistro dell’Olimpiakos Tsimikas si era messo in luce nelle sfide contro l’Arsenal e nella gara d’andata contro il Wolverempton. Lo scouting del Napoli guidato da Giuntoli lo ha visionato più volte e già a Gennaio poteva vestire la maglia azzurra. Uno degli osservatori Micheli era a Pireo a vederlo in campo, ora il prezzo è lievitato davvero tanto. Sul laterale mancino c’è anche l’Inter, quindi si preannuncia un duello italiano per Tsimikas, con l’auspicio per il Napoli che no ci siano aste, ma questo fa parte del mestiere.