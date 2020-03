Di Marzio: “Ai giocatori manca la seduta dura, non riescono ad allenarsi”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dle momento delicato che sta attraversando il calcio italiano in piena emergenza Coronavirus: “Credo sia inopportuno. Tutte le ipotesi fatte, della ripresa, rimangono tali. Noi tutti vorremmo che si concludessero i campionati, ma dobbiamo essere responsabili in questo momento. E’ un nemico invisibile, maledetto, che si deve combattere nel giusto modo. Dobbiamo rimanere tutti a casa. A casa i giocatori non riescono ad allenarsi e a mantenere una certa alimentazione. Gli manca la seduta dura, anche l’esercizio tattico. Ora si devono allenare singolarmente. Anche se si dovesse riprendere a breve, come può andare in campo una squadra? Diventerebbe un finale di campionato quantomeno falsato“.