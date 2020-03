Questo è l’intervento del giornalista Paolo Del Genio su quando ,secondo lui, si potrà ritornare a giocare e ad allenarsi:

“Al momento è presto per fare molte previsioni,poichè non ci sono le condizioni ottimali per riprendere a giocare.In Cina adesso non ci sono contagi e per maggio ,dopo un mese e mezzo di quarantena, riprenderanno il campionato.Adesso da noi inutile anche parlare di allenamenti,perchè prima deve passare il ciclo di contagi e dopo un ulteriore pausa di conferma”.