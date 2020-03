Cucurella, il “sosia” mancino di Callejon

Il Napoli in questi anni ha spesso fatto la spesa di mercato in Spagna, con risultati più che soddisfacenti, dopo diversi dubbi da parte dell’ambiente. Su tutti Callejon e Fabian Ruiz, diventati titolari inamovibili per i vari allenatori. Il CdS odierno mette in evidenza che piace e non poco il laterale mancino Marc Cucurella del Barcellona, ma in prestito al Getafe. Per caratteristiche è simile a Calletti, anche se di fascia opposta. In questi casi c’è sempre da parlare con due club per trovare l’accordo, fase di trattativa mai semplice da risolvere. I partenopei però cercheranno di trovare una soluzione per prendere un calciatore che sarebbe adatto alla filosofia tattica di Gattuso.

La Redazione