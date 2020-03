In un momento tutto il mondo sta combattendo la battaglia più dura, ovvero la pandemia da Coronavirus, alcuni esponenti del calcio non hanno preso sul serio questa vicenda. Si tratta di due giocatori serbi: Luka Jovic del Real Madrid e Nikola Ninkovic dell’Ascoli. Il motivo? Hanno eluso l’obbligo di isolamento, dopo essere tornati in Serbia e sarebbero quindi denunciati dalle autorità locali per non aver rispettato il decreto.

La Redazione