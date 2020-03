Chiariello: “Come ha detto Gravina, ci saranno macerie economiche”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Ci sono momenti in cui gente con ruoli istituzionali non ha niente di cui farsi invidiare. Non vorrei essere De Luca, Conte, Gravina perché hanno un ruolo difficilissimo. Ognuno per le sue competenze deve trovare le giuste decisioni, i tempi, la rapidità e la mediazione con le varie posizioni affinché si esca fuori da questa crisi. Come ha detto Gravina dal Coronavirus prima o poi si uscirà, ma ci saranno le macerie economiche. Così come si cercano soluzioni economiche, anche il calcio si vuole dotare di un fondo salva calcio”.