CdS Campania – “Sarà tutto un altro Napoli”. Gattuso ripartirà da 200 milioni spesi

Qualcosa bisogna pur fare, per esempio pensare che un giorno, prima o poi, si tornerà a vivere normalmente: e quando accadrà, c’è semplicemente da augurarsi che sia presto, bisognerà almeno aver avuto la cortesia verso se stessi di guardarsi dentro, per ricominciare in fretta.

Il pallone è fermo, sta in uno stanzino o chissà dove – ma cosa importa? – però la testa gironzola, vaga, insegue i propri pensieri sparsi, quelli che il Napoli, dando un’occhiata intorno, ha raccolto, rileggendo la propria stagione, nella quale rientrano duecento milioni di euro investiti (spiccioli più e spiccioli meno, tra l’estate del 2019 e gennaio che sta alle spalle): il futuro è cominciato ieri, poi si vedrà domani cosa sarà il calcio…Fonte: CdS