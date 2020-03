Boga sul futuro: “Scelta giusta la Serie A, ma un giorno potrei tornare al Chelsea”

Boga, è un dichiarato obiettivo del mercato del Napoli. L’esterno offensivo franco-ivoriano è ora al Sassuolo, e ritiene che aver scelto la Serie A sia stata la cosa migliore, anche se un giorno non gli dispiacerebbe tornare al Chelsea. Le sue dichiarazioni a The Athletic che rivela che il club italiano l’ha acquistato per tre milioni di euro, riservando il diritto di ricompera ai blues al prezzo di circa 20 milioni di euro:

“Il mio stile di gioco? Penso di essere migliorato negli anni, se ho tre avversari davanti adesso cerco il passaggio ad un compagno oppure un uno-due. Però se ne ho davanti uno solo, vado sempre per il dribbling. Il Sassuolo è un top club per i ragazzi che vogliono avere spazio per giocare oppure una squadra per mettersi in mostra davanti agli occhi di un club di livello superiore: è il club perfetto. Il mio futuro? Trasferirmi in Italia, in Serie A, è stata la scelta giusta.Il Chelsea? Quando ero lì, c’erano Willian, Hazard e Pedro. Quando c’era Mourinho, c’era Salah. Un sacco di esterni forti, perciò nella mia mente c’era l’idea che se non avessi avuto spazio per giocare,allora sarei andato in prestito per migliorare, e magari tornare un giorno”.