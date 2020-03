Attacco azzurro: uno solo lo slot libero lasciato da Leandrinho

Sembra quasi certo che Milik possa salutare a fine stagione. La prima scelta per la sua sostituzione è Luka Jovic: giocatore gestito da Fali Ramadani, lo stesso agente di Sardar Azmoun, dello Zenit San Pietroburgo. Il Napoli deve ponderare la scelta: ha un solo slot libero con la partenza di Leandrinho. Diverse, ovviamente, anche le valutazioni: il Real ha pagato Jovic qualcosa come 60 milioni dall’Eintracht Francoforte non più tardi della scorsa finestra estiva di mercato, Azmoun ha una valutazione che si avvicina ai 15-18 milioni. Il sogno di De Laurentiis per l’attacco resta sempre Mauro Icardi, ed è sempre in bella mostra, sull’agenda di Giuntoli, il nome di Andrea Belotti. Da non depennare dal casting anche Loren Moron, 26 anni del Betis con una clausola rescissoria da 60 milioni ed una dote di 11 gol stagionali: dopo l’affare Fabian, il Napoli ha un canale aperto con la società andalusa.

Il Mattino