Tardelli, un’idea per stare vicino ai tifosi: “I calciatori intervenissero alle radio!”

Dall’intervista rilasciata a “Il Mattino” da Marco Tardelli:

Lei è attento anche alle dinamiche relative alla vita dei calciatori: ora come stanno vivendo questo momento?

«Ovviamente stanno tutti a casa ma spero che i calciatori possano dare una mano anche ai tanti tifosi che non possono uscire».

E come?

«Potrebbero intervenire un po’ in più in radio e tv per farsi ascoltare e rispondere alle domande dai tifosi. Vedo che lo stanno facendo sui social, ma mi aspetto maggiore elasticità da parte dei club per dare loro la disponibilità ancora di più con i tifosi. Sarebbe un segnale importante» Fonte: Il Mattino