Szczesny: “L’Italia è più grande, più forte di tutto. Tieni duro Italia!”

Il portiere della Juventus, Szczesny, tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato un post di vicinanza al popolo italiano in questo momento di emergenza dovuta al Coronavirus:

“Mentre continuiamo a preoccuparci delle nostre famiglie e dei nostri cari, nella speranza che il virus non li colpisca, continuiamo a chiederci come sia successo tutto ciò. Probabilmente, una risposta non c’è. Possiamo allora pensare al futuro: come cambierà la nostra società? Tutto tornerà davvero alla normalità? Mi vengono in mente un po’ di cose… Qualcuno penserà che sono stato sfortunato. Che, di questi tempi, lavorare in Italia, il Paese più colpito dal virus, non sia qualcosa di positivo. Ma non sono d’accordo”

“Mi sento fortunato ad essere qui perché so bene che l’Italia alla fine ce la farà. Come? Con la passione e il senso d’appartenenza che contraddistingue questa nazione. I bambini delle prossime generazioni, sui libri, a scuola, non sentiranno parlare del Coronavirus in Italia, ma dell’architettura, della moda, del cibo e dell’arte. Perché l’Italia è più grande, più forte di tutto quello che sta succedendo. Proprio per questo, anche se mi manca tantissimo la mia famiglia, sono orgoglioso di condividere con gli italiani questo momento. Tieni duro, Italia!”