Settore giovanile – Deciso lo stop di tre mesi per gli allenamenti

Stop agli allenamenti dei club professionistici «almeno fino al 3 aprile». È la raccomandazione della Federazione Medico Sportiva Italiana, con riferimento all’attuale dibattito «circa la possibilità delle società di ogni disciplina sportiva di disporre lo svolgimento di allenamenti collettivi». Per le società dilettantistiche viene consigliata l’interruzione delle sedute di training fino a nuove indicazioni. Mentre per il settore giovanile scolastico «lo stop degli allenamenti dovrebbe durare fino al 30 giugno». Se così fosse, a livello agonistico, come riporta le pagine odierne de “il Mattino”, finirebbero i rispettivi campionati. Come si dice in questi casi si naviga a vista in attesa di aggiornamenti sulla pandemia Coronavirus.

La Redazione