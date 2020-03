Scadenza contratti e prestiti, il pensiero del preparatore atletico Albarella

Eugenio Albarella, uno dei preparatori atletici più conosciuti in ambito internazionale. Storico collaboratore di Trapattoni, oggi parla delle possibili soluzioni sulla vicenda contratti:

Se il campionato dovesse protrarsi oltre giugno, come fare con i contratti in scadenza ed i prestiti?

«La situazione non è semplice. Se le cose andranno di pari passo con quelli che potranno essere i tempi legali (visto che la stagione agonistica finisce il 30 giugno) allora la cosa sarebbe di facile gestione. Al contrario, se la tempistica va oltre, evidentemente si dovrà trovare una data comune, ma sempre in un contesto internazionale. Perché come il problema ce l’abbiamo in Italia lo avranno tutte le competizioni come la Premier, la Liga, la Bundes, ecc. Quindi sempre con il buonsenso bisognerebbe trovare una data per posticipare di qualche settimana, anche durante il periodo di luglio». Fonte: Il Roma