Ai microfoni della Rai è stato intervistato il ministro dello Sport del governo di Giuseppe Conte Vincenzo Spadafora sul momento dello sport in generale anch’esso in piena emergenza da Covid-19. “Era la soluzione più logica rinviare gli Europei al 2021, così da far terminare il campionato. Quando riprenderà la serie A? Auspichiamo il 3 Maggio così come le coppe europee. Ovviamente l’augurio è che all’epoca sarà finita l’emergenza da pandemia da Coronavirus”.