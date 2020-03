Ramazzotti: “Diatriba con i medici delle società per la ripresa degli allenamenti”

Andrea Ramazzotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Un’ipotesi ultra ottimista per riprendere il campionato sarebbe quella del 25 Aprile, altrimenti il 2-9 o 16 maggio. Bisogna trovare la giusta quadratura del cerchio. Ci saranno contatti tra Federazione e Lega per armonizzare il calendario, ma è tutta un’ipotesi, perché nessuno sa dire quando la situazione finirà. Coppa Italia? E’ l’ultimo dei problemi, vedremo. La Federazione e la Lega hanno sicuramente una linea comune: non assegnare lo scudetto adesso, ma proseguire il campionato soprattutto perché se non si completasse sorgerebbero problemi seri con i diritti TV. C’è una diatriba con i medici della società per la ripresa degli allenamenti, con i giocatori schierati dalla loro parte”.