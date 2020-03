Offerta Sky: pacchetti aperti fino al 3 aprile

Da ieri e fino al 3 aprile 2020, Sky darà la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di fruire senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto. Ad esempio, i clienti con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia e accedere così a 16 canali cinema e a una selezione di titoli on demand, oltre a contenuti educational e di svago. I clienti Cinema e/o Famiglia potranno invece vedere i canali Sport sia per rimanere informati sulle notizie sportive con Sky Sport 24, sia per rivivere in questi giorni le più grandi imprese sportive degli ultimi anni e rivedere le produzioni originali di Sky Sport. I clienti con tutti i pacchetti già attivi avranno, fino al 3 aprile, l’opportunità di vedere via v in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view. Ma restare a casa non significa restare fermi: questo è anche il tempo di agire. Sky ha lanciato anche una campagna di raccolta fondi SKY#IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile con alcuni dei volti più famosi di Sky Sport, delle Serie TV e dei giornalisti di Sky TG24.

Fonte: C dS