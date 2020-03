Napoli-Jovic, l'”ostacolo” si chiama Florentino

Il Napoli ha ormai scoperto le sue carte per Luka Jovic del Real Madrid, è entrato nel mirino del d.s. Giuntoli e piace a De Laurentiis. Come conferma il CdS, anche il croato sarebbe tentato di giocare in maglia azzurra, soprattutto se dovesse restare in panchina Zidane per i blancos. Come spesso capita quando c’è di mezzo la società spagnola, bisogna fare i conti con Florentino Perez che gioca spesso al rialzo, mentre il Napoli vorrebbe scendere di prezzo. Sarà comunque curioso capire se alla fine la spunterà Adl o quel volpone di Florentino?

La Redazione