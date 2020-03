MERCATO ATTACCO – Una punta iraniana nei pensieri di Giuntoli

Sarebbe un inedito avere in rosa un calciatore iraniano nel Napoli, ma il club azzurro ci sta pensando per la prossima, soprattutto in caso di addio probabile di Milik. Secondo il Corriere dello Sport il centravanti dello Zenit Azmun sarebbe nei pensieri del d.s. Giuntoli, con un buon fiuto del gol 14 in 29 partite. Il giocatore iraniano è forte sul piano fisico e sopporterebbe il peso del campionato italiano. Al momento è solo un’idea, ma che la società di De Laurentiis tiene viva in caso di possibili affondi o apertura dal club russo.

La Redazione