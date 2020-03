La rabbia della signora Callejon: “Possibile che non ve ne freghi?”

Marta Ponsati Romero, consorte di José Maria Callejon, ha pubblicamente rimproverato chi sembra non essersi accorto di ciò che sta succedendo e lo ha fatto via social: «Trovo scandaloso”, l’incipit del messaggio pubblicato a mezzo Instagram. «Che io e la mia famiglia, come tante altre famiglie, non usciamo di casa da una settimana. Le mie figlie non vedono l’ora di fare una corsa nel parco, prendere il sole. Vado al supermercato mezz’ora per comprare le cose di cui abbiamo bisogno e incontro persone anziane che vanno in giro come se fosse niente». Eccolo, il punto focale della storia: il menefreghismo.«Noi lo facciamo per voi, in modo da non riempire gli ospedali, e a voi non vi frega un ca**o». Il messaggio, anche forte, unisce lo sfogo alla sensibilizzazione. Lady Callejon, tra l’altro, è stata tra le prime mogli degli azzurri a sostenere e rilanciare la raccolta fondi in favore dell’ospedale Cotugno, promossa da Insigne qualche giorno fa.

CdS