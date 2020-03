Il Napoli guarda al futuro e, dopo gli acquisti di Demme e Lobotka, valuta due profili per completare il proprio centrocampo: Gaetano Castrovilli e Jordan Veretout. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per il primo c’è stata un’offerta di 40 milioni nel mercato di gennaio, ma la Fiorentina ha declinato. Il secondo, vicino agli azzurri già la scorsa estate, potrebbe tornare di nuovo ad essere un obiettivo per giugno, sempre che i giallorossi aprano alla cessione del francese.