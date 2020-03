Il calcio in Turchia non si ferma: Obi Mikel dice “no”

L’Europa, con tempistiche diverse ha detto stop, ma la Turchia pare non seguire la scia del Vecchio Continente. Il calcio, nonostante l’emergenza Coronavirus, non si fermerà. Una decisione che non è piaciuta John Obi Mikel, calciatore del Trabzonspor. Già nella scorsa partita aveva deciso di non scendere in campo reputandolo rischioso, ora ha deciso di interrompere il suo contratto con la squadra turca ben oltre un anno prima della naturale scadenza del contratto. Il giocatore ha spiegato le sue motivazioni in un post su Instagram, spiegando come non si sentisse a suo agio nel continuare a giocare a calcio in quelle condizioni.