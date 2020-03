Dries Mertens, verso un biennale più ruolo in società

Prima che l’emergenza Coronavirus fermasse il mondo, quello vero, non quello del calcio, i tifosi del Napoli avevano assistito ad un incontro a pranzo tra il patron del club azzurro ed uno dei loro beniamini, Dries Mertens. Il calciatore belga aveva parlato con De Laurentiis e c’erano, e ancora ci sono, tutti i presupposti per un rinnovo di contratto sperato e voluto da entrambe le parti. Oggi, La Gazzetta dello Sport fornisce alcuni dettagli in merito alla questione. La conferma per il prossimo anno sembra essere ormai solo una formalità. Il belga dovrebbe firmare un contratto biennale con anche un’opzione per l’anno successivo. Diversamente, qualora gli anni da calciatore del Napoli restassero “solo” 2, il Napoli potrebbe anche offrirgli un ruolo dirigenziale in società, con il calciatore legato alla città anche dopo la carriera, come in fondo ha sempre detto di volere.