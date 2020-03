Dr. Fabio Pigozzi (Fed. med. Sport.): “Gli allenamenti vanno rimandati”

Per i club professionistici la raccomandazione della Federazione medico sportiva è di riprendere gli allenamenti dopo il 3 aprile. In serie A diverse squadre (tra le quali il Napoli), hanno programmato la ripresa della preparazione tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ma ovviamente tutto è in continua evoluzione. «È di fondamentale importanza applicare le raccomandazioni per la prevenzione dell’infezione previste per la popolazione generale ai praticanti di tutte le discipline sportive con particolare attenzione al rischio legato agli sport nei quali è impossibile prevedere un distanziamento ottimale nella parte tecnico specifica dell’allenamento», ha spiegato il professore Fabio Pigozzi, Presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport. Fonte: Il Mattino