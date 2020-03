Diaconale: “Finire regolarmente il campionato è la migliore delle ipotesi”

Oggi, su Radio Marte, è intervenuto Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ecco le sue parole: “Io personamente sono chiuso in casa, anche perchè in Estate ebbi una polmonite. Credo che puntare sulla conclusione regolare del campionato sia la migliore delle ipotesi. I play-off sono stupidaggini, anche perchè non si sa chi merita e chi no. Il Campionato finito regolarmente darebbe anche un segnale ai cittadini, una speranza che tutto si risolve. I problemi dell‘Italia sono che la sanità ha avuto tantissimi tagli negli anni scorsi e questo ha influito. Sicuramente la coda finale del campionato sarà anomala, ma ci si può adeguare in base a quello che dicono i medici. Lotito-ADL? C’è un feeling tra i due riguardo al calcio e al modo di vederlo, relazionato anche alle due squadre e sul fatto di concludere il campionato sono sulla stessa opinione.”