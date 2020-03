Demme: “Devo ringraziare il mio ex club che mi ha fatto partire”

DANKE

E allora, Diego canta Napoli ai tedeschi. La sua gente nonché il popolo che meglio degli altri lo conosce da un punto di vista calcistico. Del resto, è proprio in Germania che è nato e cresciuto, tra l’Arminia Bielefeld e il Paderborn 07, e soprattutto è esploso. Con il Lipsia: da gennaio 2014 a gennaio 2020, dalla terza serie alla Bundes. Con la fascia di capitano al braccio: è così, da leader, che Demme ha salutato i suoi ex colleghi e s’è imbarcato per Napoli. «Devo ringraziare il mio ex club che mi ha lasciato partire, non tutti lo avrebbero fatto». Anche perché lui era il fulcro del gioco e la squadra, a dirla bene, all’epoca comandava il campionato davanti al Bayern (oggi è terza). «Sono ancora in contatto con molte persone, però ripeto: ho fatto la scelta giusta, volevo conoscere qualcosa di nuovo». Fonte: CdS