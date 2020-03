Cucurella, un calciatore adatto alla filosofia gattusiana

Il Napoli ha sempre più nel mirino giocatori che giocano in Spagna, campionato che come sempre ha calciatori affermati come nel caso di Albiol, Higuain e Callejon, oppure in ascesa come Fabian Ruiz. Oltre Jovic e Moron, il d.s. Giuntoli segue con attenzione l’evolversi di Marc Cucurella del Barcellona, ma quest’anno in prestito al Getafe. Quando in ballo ci sono più club non è mai semplice imbastire le trattative, secondo il CdS, ma l’esterno sinistro, con possibilità di giocare come terzino mancino sarebbe l’ideale per entrare negli schemi e nella filosofia di Gattuso.

La Redazione