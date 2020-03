Come far disputare la Serie A. Albarella ai microfoni de “Il Roma”

Eugenio Albarella, storico collaboratore di Trapattoni, oggi parla sul Roma delle possibili soluzioni per il campionato di Serie A.

Rinviati gli Europei al prossimo anno: decisione corretta?«Sicuramente. In questo momento, visto anche l’impegno economico oltre a quello organizzativo e dato che l’Europeo quest’anno ha un’organizzazione in itinere per tutto il Continente, è stata presa la decisione più saggia. Ahimè forzata, ma quella che è la decisione migliore».

Gravina promuove play-off e play-out per concludere il campionato. Sarebbe la soluzione ideale?«In questo momento sarebbe la meno peggio, nel momento in cui non ci saranno i tempi e i termini per poter continuare questo campionato. Logicamente adesso è sempre legato a quando le cose potranno essere “normali”. Se, come ci auguriamo, tra un mese la situazione sarà gestibile e quindi in teoria si potrebbe riprendere il campionato ai primi di maggio (visto che ci sono dodici giornate da recuperare) a mio modesto parere ci sono tutti i tempi per poter far finire regolarmente la competizione, così come è stata organizzata quest’anno. Poi per il discorso dei play-off sarà eventualmente una valutazione da fare in seguito e tenerla eventualmente come seconda chance nel momento in cui le cose non dovessero andare come ci auguriamo». Fonte: Il Roma