Andrea Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Coronavirus? Al momento non è in discussione il ritiro estivo”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, a Radio Gol, è intervenuto il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni sul momento delicato che sta attraversando l‘Italia dal Covid-19 e sul Napoli. “Da quando è stato emanato il decreto del governo, casi gravi di pandemia di Coronavirus, qui a Dimaro-Folgarida, se ne è registrato uno solo, quindi è un buon risultato. Il resto del Trentino purtroppo non positivo, quindi dobbiamo rispettare le regole. Il Napoli? Io personalmente non ho sentito nessuno del club, non so se hanno sentito quelli dell’Apt, però al momento non è in discussione il ritiro estivo. Ovviamente si sta navigando a vista per questa sciagura che sta colpendo l’Italia, però è chiaro che tutto dipende da cosa dice il contratto con la società di De Laurentiis. Una volta finita la stagione agonistica, se si dovesse mai riprendere, poi se ne parlerà con il Napoli, ma il binomio vuole andare avanti, però prima la salute”.

La Redazione