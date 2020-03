AdL alza la posta, Milik vuole giocare e medita l’addio

Arek Milik si è ormai arreso, sa perfettamente che con la permanenza di Mertens in rosa, per il rinnovo manca solo l’annuncio, di non trovare spazio e perciò vuole giocare altrove. Le pagine odierne del CdS, parlano di una nuova offerta di ingaggio offerta da Adl sui 4 milioni, ma non bastano, visto che tra un anno andrà in scadenza. Il bomber polacco si comincia a guardare attorno, ha estimatori in Germania e dall’Inghilterra, quindi in estate probabili titoli di coda in maglia azzurra. L’ambiente gli chiede di restare fino al prossimo anno, ma in quel caso per non partire a zero dovrebbe rinnovare. Saranno mesi decisivi per le parti, se andare avanti oppure dirsi addio.

La Redazione