Valutato il “risparmio” del Napoli con la riduzione stipendi del 15%

I club potrebbero valutare il taglio o la riduzione dei pagamenti per il periodo di inattività oppure adottare misure-tampone come le ferie. Chissà quanto durerà l’emergenza Coronavirus. Se togliessimo 2 mensilità a tutti i calciatori del campionato (marzo e aprile), uscirebbe fuori un bottino da circa 230 milioni senza contare la Serie B e la Serie C. A conti fatti, riducendo quindi del 15% il monte ingaggi, la Juventus risparmierebbe qualcosa come 50 milioni, l’Inter 24, la Roma 22, il Milan 20, il Napoli 17, la Lazio 12 e così via, fino ad arrivare a Brescia ed Hellas Verona, che spendono meno di tutte e si troverebbero tra le mani comunque un tesoretto da 4,5 milioni. Attenzione: quelle che abbiamo dato finora sono tutte cifre nette. Moltiplicatele per 2 (tassa in più, tassa in meno) per avere, in termini lordi, l’esatta dimensione del fenomeno.

Fonte: CdS