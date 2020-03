La Serie A è stata unanime: la Dead Line è il 15 luglio

L’ASSEMBLEA DI LEGA

«I club di Serie A hanno ieri ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il campionato, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno». C’è scritto nella nota della Lega che intanto sui propri canali social racconterà il contributo del mondo del calcio a supporto delle strutture ospedaliere, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale ospedaliero, in prima linea nella sfida impegnativa contro il coronavirus.

«Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, prenderanno il via i tavoli di lavoro. Costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A». C’è scritto ancora nella nota della Lega.

Al momento è impossibile azzardare previsioni. Anche se la ripresa del campionato ad aprile è da considerare ormai praticamente impossibile e tutto nelle migliori delle ipotesi dovrebbe slittare a maggio. A quel punto per poter giocare tutte le partite si programmerebbero turni infrasettimanali. Ma se ripartissero anche le coppe europee (la Champions e l’Europa League) ci sarebbe il rischio di non farcela entro il 30 giugno e per questo il tutto potrebbe spostarsi anche fino al 15 luglio. Fonte: Il Mattino